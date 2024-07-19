كأس مصر - عبد الرحمن صالح حكما لمباراة الأهلي والألومنيوم

يدير عبد الرحمن صالح مباراة الأهلي ضد ضد الألومنيوم في مسابقة كأس مصر.

ويلتقي الفريقان مساء الجمعة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويعاون صالح كل من عادل ماهر وطارق مصطفى، ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع.

ويستعد الأهلي للقاء الألومنيوم في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور عن قائمة حامل اللقب.

FilGoal.com علم أن قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي في مباراة الألومنيوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة)

الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي)

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ 16 مع فاركو الذي انتصر على الواسطى بنتيجة 3-0.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو مع بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.