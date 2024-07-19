كأس مصر - عبد الرحمن صالح حكما لمباراة الأهلي والألومنيوم

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 00:59

كتب : FilGoal

الحكم عبد الرحمن صالح

يدير عبد الرحمن صالح مباراة الأهلي ضد ضد الألومنيوم في مسابقة كأس مصر.

ويلتقي الفريقان مساء الجمعة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويعاون صالح كل من عادل ماهر وطارق مصطفى، ويتواجد جلال أحمد كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
رومانو: ميلان يبدأ التحرك للتفاوض مع سامارديتش رومانو: في انتظار خروج واحد من 2.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع أوجارتي مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد طارق حامد يظهر لأول مرة في معسكر ضمك الخارجي

ويستعد الأهلي للقاء الألومنيوم في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور عن قائمة حامل اللقب.

لا يتوفر وصف.

FilGoal.com علم أن قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي في مباراة الألومنيوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة)

الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي)

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ 16 مع فاركو الذي انتصر على الواسطى بنتيجة 3-0.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو مع بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.

الأهلي الألومنيوم كأس مصر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد مؤتمر مدرب بروكسي: فوجئنا بموعد مباراة الزمالك.. وتعرضنا لظلم تحكيمي مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر كأس مصر - غياب رباعي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الألومنيوم
أخر الأخبار
فقده المصري.. جاك إمبي إلى شباب بلوزداد 5 ساعة | ميركاتو
إقالة وكيل وزارة الرياضة الأرجنتينية بسبب طلبه اعتذار ميسي عن الهتافات العنصرية 5 ساعة | أمريكا
النادي الثالث في آخر 3 مواسم.. شمايكل إلى سلتيك 6 ساعة | ميركاتو
رومانو: واحد من هذا الثنائي.. الضحية المرتقبة لمفاوضات يونايتد مع أوجارتي 6 ساعة | ميركاتو
متفوقا على إنتر.. يوفنتوس يضم كابال من فيرونا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - عبد الرحمن صالح حكما لمباراة الأهلي والألومنيوم 6 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد 6 ساعة | الكرة المصرية
رومانو: ميلان يبدأ التحرك للتفاوض مع سامارديتش 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 3 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية