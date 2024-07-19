مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد

كشف مصدر من الزمالك حقيقة صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي في دور الـ 32 من كأس مصر.

وانتصر الزمالك على بروكسي في دور الـ 32 بالفوز بنتيجة 5-2 بمشاركة لاعب الوسط.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أرسلنا لاتحاد الكرة قبل مباراة بروكسي للاستفسار عن موقف اللاعبين من المشاركة في كأس مصر وأخبرونا بأحقية جميع اللاعبين بخوض اللقاء".

وأوضح "اتحاد الكرة أوضح لنا أن نبيل عماد يمتلك إنذارين في رصيده بكأس مصر حصل عليهما خلال مباراتي بيراميدز والأهلي في النسخة الماضية، إذ تم احتساب تلك المباراتين ضمن مباريات الموسم الجاري، وإذا حصل على إنذار ثالث سيغيب عن اللقاء التالي بالكأس".

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين: "مشاركة نبيل عماد لاعب الزمالك أمام بروكسي صحيحة بنسبة 100%".

وأوضح "اتحاد الكرة لم يُصدر أي عقوبة ضده بعد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك والذي أقيم في السعودية كما أشيع وقتها".

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وشارك نبيل عماد في اللقاء بشكل أساسي طيلة 90 دقيقة.

وكان الزمالك قد افتتح النسخة الماضية من كاس مصر موسم 2022-2023 بالفوز على بروكسي 3-2 في المسابقة التي خسرها الأبيض في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.