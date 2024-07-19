طارق حامد يظهر لأول مرة في معسكر ضمك الخارجي

ظهر طارق حامد في معسكر نادي ضمك السعودي الخارجي للمرة الأولى تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

طارق حامد النادي : ضمك ضمك

وتنطلق منافسات موسم 2023-2024 من الدوري السعودي يوم 22 أغسطس المقبل.

وشارك طارق حامد في اتدريبات ضمك للمرة الأولى خلال المعسكر الخارجي الجاري حاليًا في مدينة مورافسكي السلوفينية ضمن التحضيرات للموسم الجديد..

ويمتد المعسكر الخارجي لفريق ضمك في سلوفينيا حتى 7 أغسطس المقبل.

ويواصل ضمك تحضيراته تحت قيادة مدربه كوزمين كونترا لخوض المواجهة الرسمية الأولى أمام الخليج.

ويلعب ضمك أمام الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف، يوم الجمعة 23 أغسطس ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

طارق حامد سبق له اللعب مع اتحاد جدة وتوج بلقبي الدوري اسلعودي وكأس السوبر.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى ضمك بداية الموسم المنصرم، وينتهي تعاقده مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجديد 2024-2025.