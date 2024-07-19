كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع بسنت محمد

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

بسنت محمد - الزمالك - كرة طائرة

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع بسنت محمد لتدعيم فريق الكرة الطائرة لتعزيز صفوفه.

ويسعى فريق الطائرة بنادي الزمالك لتعزيز صفوفه تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأعلن الزمالك التعاقد مع بسنت محمد التي تجيد اللعب في مركز الليبرو.

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وكتب الزمالك عبرحسابه: "نجم جديد داخل قلعة الملكي. طائرة الزمالك تتعاقد مع "الليبرو" بسنت محمد".

وانضمت بسنت محمد إلى صفوف الزمالك قادمة من نادي الشمس.

وتوجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للموسم الثاني تواليا وحصدن بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وستكون سيدات الزمالك أول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية 2024 لسيدات الطائرة والمقرر إقامتها في الصين ديسمبر المقبل.

الزمالك كرة طائرة سيدات
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