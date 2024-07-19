كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع بسنت محمد
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 00:13
كتب : FilGoal
أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع بسنت محمد لتدعيم فريق الكرة الطائرة لتعزيز صفوفه.
ويسعى فريق الطائرة بنادي الزمالك لتعزيز صفوفه تحضيرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وأعلن الزمالك التعاقد مع بسنت محمد التي تجيد اللعب في مركز الليبرو.
وكتب الزمالك عبرحسابه: "نجم جديد داخل قلعة الملكي. طائرة الزمالك تتعاقد مع "الليبرو" بسنت محمد".
وانضمت بسنت محمد إلى صفوف الزمالك قادمة من نادي الشمس.
وتوجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للموسم الثاني تواليا وحصدن بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.
وستكون سيدات الزمالك أول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية 2024 لسيدات الطائرة والمقرر إقامتها في الصين ديسمبر المقبل.
نرشح لكم
كرة طائرة – الزمالك يحيل أيسل نديم إلى التحقيق لسببين الاتحاد السكندري لـ في الجول: تسريح الفريق الأول لسيدات السلة والطائرة لهذا السبب أولمبياد باريس - احتفظ بـ جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل اسكواش - بعد 16 لقبا.. نور الطيب تعلن اعتزالها اللعبة كرة طائرة - "ألعب بنصف عقدي بشرط العدل".. أيسل نديم تكشف مصيرها في الزمالك الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم تنس - الرابع في 2024.. ميار شريف تخسر نهائي كونترفيل الفرنسية دراجات - الأولمبية المصرية تشكل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد في أولمبياد باريس