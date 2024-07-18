مؤتمر مدرب بروكسي: فوجئنا بموعد مباراة الزمالك.. وتعرضنا لظلم تحكيمي

الخميس، 18 يوليه 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

الزمالك - بروكسي

شدد محمد حامد مدرب بروكسي على أن فريقه واجه العديد من الصعوبات خلال مواجهة الزمالك.

وفاز الزمالك على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 5-2 ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

وقال محمد حامد مدرب بروكسي في مؤتمر صحفي: "تلقينا خطابا بتأجيل مباراة الزمالك لأجل غير مسمى، فمنحنا اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع ثم فوجئنا بتحديد يوم 18 يوليو موعدا للمباراة".

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وأضاف "الفريق رحل عن صفوفه مجموعة من اللاعبين انتهت عقودهم ولم يشاركوا في المباراة، كذلك اعتمدت على لاعبين لديهم اتفاقات مع اندية أخرى بداية من الموسم الجديد وبالتالي ليسوا في أقصى درجات تركيزهم".

وشدد "كنت أتمنى إقامة المباراة في شهر سبتمبر المقبل والاستفادة من الصفقات الجديدة".

وأتم "حكم المباراة والنتيجة 3-2 حتسب ركلة جزاء غريبة وغير مستحقة، وقبل إحراز الزمالك الهدف الخامس كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء لكنه لم يفعل. وجود تقنية الفيديو مهم لتلاشي هذه الأخطاء المؤثرة".

وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.

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