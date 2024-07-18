مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي

كشف مصدر من اتحاد الكرة مدى صحة مشاركة نبيل عماد لاعب الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر.

وانتصر الزمالك على بروكسي في دور الـ 32 بالفوز بنتيجة 5-2.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين: "مشاركة نبيل عماد لاعب الزمالك أمام بروكسي صحيحة بنسبة 100%".

وأوضح "اتحاد الكرة لم يُصدر أي عقوبة ضده بعد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك والذي أقيم في السعودية كما أشيع وقتها".

وشارك نبيل عماد في اللقاء بشكل أساسي طيلة 90 دقيقة.

وكان الزمالك قد افتتح النسخة الماضية من كاس مصر موسم 2022-2023 بالفوز على بروكسي 3-2 في المسابقة التي خسرها الأبيض في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.