فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني

الخميس، 18 يوليه 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل إصدار قرار التقييم لمطالب الاتحاد الفلسطيني ضد الاتحاد الإسرائيلي.

وكان جياني إنفانتينو رئيس فيفا طالب بعقد جلسة استثنائية لمراجعة طلبات الاتحاد الفلسطيني بإيقاف عضوية نظيره الإسرائيلي.

وكشف فيفا عبر حسابه على منصة "أكس": "كان من المقرر تقديم تقييم قانوني مستقل لمقترحات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى مجلس فيفا بحلول 20 يوليو 2024.

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وبعد طلبات التمديد من كلا الطرفين لتقديم مواقفهما، والتي منحها فيفا حسب الأصول، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء هذه العملية بالعناية الواجبة والاكتمال.

سيتم مشاركة التقييم مع مجلس فيفا لاتخاذ أي قرار لاحق في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024.

يود فيفا أن يشكر كلا الاتحادين الأعضاء على دعمهما وتعاونهما المستمر".

بذلك سيتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل بدلا من 20 يوليو الجاري.

وسبق أن قدّم جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني 3 طلبات لـ فيفا كما جاءت على موقع الاتحاد الرسمي وهي:

1 تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كعضو في فيفا وبشكل فوري.

2 حظر الاتحاد الإسرائيلي وأعضائه المباشرين وغير المباشرين من أي نشاط متعلق بكرة القدم يقع ضمن اختصاص فيفا بشكل فوري وإلى حين أن يتم احترام قوانين فيفا.

3 الوقف الفوري لأي نشاط كروي للاتحاد الإسرائيلي في أراضي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأشار الاتحاد الفلسطيني في بيان عبر حساباته اليوم الخميس، لاستشهاد 241 لاعب كرة قدم ما بين مدربين ولاعبين.

وتعرض 49 منشأة للتدمير منها ملعب اليرموك وملعب فلسطين في قطاع غزة ومقر نادي مركز جنين، وتدمير جزئي لمقر نادي مركز طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن توقف المسابقات الكروية في البلاد ونقل مباريات منتخب فلسطين في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا خارج البلاد.

كما أدان الاتحاد الفلسطيني، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" بعد إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإسرائيلي ما يسمح لهم بالمشاركة في بطولات عالمية مثل كوبا أمريكا.

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