جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار

يرى جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أن الوقت الحالي الأنسب لمنح الفرصة للاعبين صغار السن.

وفاز الزمالك على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 5-2 ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

وقال جوزيه جوميز عبر أون تايم سبورتس: "أفعل كل شيئ من أجل تحقيق الفوز، لكن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع باللاعبين صغار السن وإراحة العناصر الأساسية تحضيرا للموسم المقبل".

وأضاف"أريد أن نبدا الموسم المقبل بشكل مثالي، وأن يحصل اللاعبين على قسط من الراحة يساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية في جميع البطولات".

وأتم "سنخوض البطولة الكونفدرالية، كذلك لدينا السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والعديد من المنافسات القوية التي تحتاج تحضيرات خاصة".

وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.