الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:42

كتب : محمود حمدي

عبد الله السعيد - الزمالك - بروكسي

سجل عبد الله السعيد هدفه السادس بقميص الزمالك منذ انتقاله لصفوف الفريق.

وانضم عبد السعيد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالت الشتوية الماضية قادما من بيراميدز.

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الرابع في شباك بروكسي في المباراة التي حسمها الأبيض بنتيجة 5-2 ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

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ونفذ عبد الله السعيد ركلة جزاء بنجاح عند الدقيقة 85 كان قد حصل عليها بعدما تعرض للإعاقة من مدافع بروكسي.

وشارك السعيد في 18 مباراة مع الزمالك سجل 6 وصنع 2 حتى الآن.

وسجل عبد الله السعيد 6 أهداف مع الزمالك آخر 5 منها جاءت من ركلات جزاء.

وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.

الزمالك بروكسي عبد الله السعيد
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