خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:40

كتب : عمرو نبيل

محمد مسعد - منتخب السويس

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع منتخب السويس لضم محمد مسعد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تفاصيل التعاقد هي: 4 مواسم مقابل مليوني جنيه.

وشارك مسعد مع منتخب السويس الموسم المنقضي في دوري الدرجة الثانية (ب) وساهم في وصول الفريق لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

مسعد من مواليد 2001 ويشغل مركز الوسط المهاجم، وارتدى القميص رقم 10 مع فريقه.

وتم تصعيد اللاعب البالغ 23 عاما لأول مرة مع ياسر الكناني مع منتخب السويس منذ موسمين.

وسيكون مسعد ثاني صفقات مودرن سبورت للموسم المقبل.

فحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم عقب نهاية تعاقده مع ذئاب الجبل في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب الوسط البالغ 28 عاما على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

وشارك "جبنة" الموسم الجاري في 20 مباراة مع المقاولون العرب دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق له ارتداء قميص فريقي أسوان وحرس الحدود من قبل.

ويذكر أن مودرن سبورت لن يشارك في البطولات القارية الموسم المقبل.

محمد مسعد منتخب السويس مودرن سبورت الدوري المصري
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