كأس مصر - غياب رباعي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الألومنيوم

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مودرن سبورت - هدف بيرسي تاو

قرر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي إراحة رباعي الفريق ضد الألومنيوم في دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24.

ويستعد الأهلي للقاء الألومنيوم غدا في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور عن قائمة حامل اللقب.

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FilGoal.com يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي في مباراة الألومنيوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة)

الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي)

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ 16 مع فاركو الذي انتصر على الواسطى بنتيجة 3-0.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو مع بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.

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