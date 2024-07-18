كأس مصر - غياب رباعي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الألومنيوم

قرر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي إراحة رباعي الفريق ضد الألومنيوم في دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24.

ويستعد الأهلي للقاء الألومنيوم غدا في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور عن قائمة حامل اللقب.

FilGoal.com يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - أليو ديانح - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي في مباراة الألومنيوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي (راحة) – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

الدفاع: محمود متولي (إصابة) – محمد عبد المنعم (راحة) – كريم الدبيس (المنتخب الأولمبي) - علي معلول(إصابة)

الوسط: أحمد عبد القادر (إصابة) – حسين الشحات (راحة) – عمرو السولية (إصابة) – إمام عاشور (راحة)– أحمد نبيل "كوكا" (المنتخب الأولمبي)

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ 16 مع فاركو الذي انتصر على الواسطى بنتيجة 3-0.

ويلتقي الأهلي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو مع بيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري.