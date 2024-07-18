بشروط مميزة لـ يونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعاقده مع ميسون جرينوود قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووقع جرينوود مع مارسيليا على عقد مدته 5 سنوات، يمتد حتى صيف عام 2029.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو قيمة الصفقة.

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بالإضافة إلى ذلك يملك يونايتد شرط الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع اللاعب، وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية.

وقضى جرينوود الموسم الماضي معارا إلى خيتافي الإسباني.

وشارك جرينوود مع خيتافي في 36 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبدأت أزمة جرينوود حين اتهمته صديقته بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب، حتى انتهت القضية أخيرا وعاد للعب.

جرينوود الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي مارسيليا مانشستر يونايتد
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