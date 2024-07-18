بوسكا لـ في الجول: انتظر قرار علي ماهر للعودة لـ المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي

أبدى أحمد عبد الحليم "بوسكا" رغبته في العودة لـ المصري بدءا من الموسم المقبل.

ويسعى المصري لضم حارس لتعويض غياب عصام ثروت الذي سيغيب على الأقل عن النصف الأول من الموسم المقبل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال بوسكا لـ FilGoal.com: "تم ترشيحي للعودة للمصري بعد إصابة عصام ثروت في انتظار قرار علي ماهر مدرب الفريق".

وأتم "يمكنني فسخ تعاقدي مع إيسترن كومباني مقابل 150 ألف جنيها".

وبدأ بوسكا مسيرته مع بني عبيد ثم الإسماعيلي والترسانة ودمياط والقناة والزرقا وطنطا.

وانضم بوسكا للمصري في 2016 وقضى 5 مواسم مع الفريق البورسعيدي ومنه انتقل لأسوان والإنتاج الحربي واستقر أخيرا في إيسترن كومباني.

الحارس البالغ 37 عاما خاض بقميص المصري 51 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 15 واستقبل 52 هدفا.

وخاض في الدوري المصري 57 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة واستقبل 69 هدفا مع المصري وإيسترن كومباني والإنتاج الحربي.