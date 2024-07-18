إمام عاشور: سأظل مدينا لـ الأهلي وجمهوره العظيم
الخميس، 18 يوليه 2024 - 21:35
كتب : FilGoal
احتفل إمام عاشور لاعب الأهلي بمرور سنة على انتقاله لصفوف الأحمر.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وانضم إمام قادما من ميتييلاند الدنماركي في الثامن عشر من يوليو للعام الماضي.
وقال عاشور عبر حسابه على "إنستجرام": "مرت سنة كنت محظوظا خلالها بالتواجد مع أفضل نادي في إفريقيا وأفضل جمهور".
وأضاف "حققت بطولات وأحرزت أهداف وساعدت زملائي وساعدوني على التألق".
وأتم "سنة أولى أهلي (وعقبال كل السنين الجاية)، وسأظل مدينا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم".
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وخاض إمام مع الأهلي 40 مباراة حتى الآن سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9.
وتوج إمام عاشور البالغ 26 عاما بلقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري.
كما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.
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