الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة

الخميس، 18 يوليه 2024 - 20:53

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي أن النادي لن يتراجع عن رد الحقوق المالية لجماهيره فيما يخص مباراة القمة ضد الزمالك.

وألغيت مباراة القمة بين القطبين بسبب اعتذار الأبيض عن عدم المشاركة لعدم تنفيذ مطالبه.

وقال شلبي عبر موقع النادي: "لا نزال في انتظار رد رابطة الأندية المحترفة على الخطاب الموجه لهم والذي يتضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة".

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وأضاف "تُجرى حاليا تسوية مالية مع شركة تذكرتي لاستعادة حقوق جماهير النادي، والأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره".

ويأتي ذلك بعدما قرر النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها يوم 22 يوليو في الدوري المصري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محمود الخطيب رئيس النادي وجه بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة تذكرتي.

ويأتي ذلك لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة "يمين" المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز.

وتقام المباراة يوم الإثنين 22 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، إنه نظرا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة يمين التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير.

وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

يذكر أيضًا أن النادي سبق وأن أرسل خطابا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيها، ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التذكرة، تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة "تذكرتي" في هذا الشأن، وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي.

الأهلي سعد شلبي تذاكر القمة
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