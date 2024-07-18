بعد صراع شرس.. ليون يخطف هداف يورو 2024

الخميس، 18 يوليه 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

ميكاوتادزي - ليون

أتم نادي أولمبيك ليون الفرنسي إجراءات التعاقد جيورجيس ميكاوتادزي لاعب منتخب جورجيا.

وانضم ميكاوتادزي إلى ليون قادما من نادي ميتز الفرنسي.

واحتل ميكاوتادزي صدارة جدول هدافي بطولة يورو 2024 برصيد 3 أهداف بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين.

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وأعلن ليون مساء اليوم الخميس ضم ميكاوتادزي بشكل رسمي حتى عام عام 2028.

وتألق مهاجم جورجيا في أول تأهل لمنتخب بلاده في تاريخه إلى بطولة يورو 2024.

وكان موناكو قد دخل في مفاوضات مع المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلا ان ليون حسم الصراع على ضمه.

ولعب ميكاوتادزي في صفوف أياكس من قبل في صيف 2023 إذ انتقل إليه من ميتز مقابل 16 مليون يورو.

وأعاد ميتز التعاقد معه في شتاء العام الجاري على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه بشكل دائم في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.

وحصل ميكاوتادزي على لقب هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسية في موسم 2022-2023 بتسجيله 23 هدفا.

وكذلك كان هدافا لدوري الدرجة الثانية البلجيكية بعدما سجل 19 هدفا.

وحصد جائزة أفضل لاعب في ميتز موسم 2022-2023.

ليون منتخب جورجيا يورو 2024
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