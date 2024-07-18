بعد 4 ساعات من توقيعه.. أوبامينج يقود هجوم القادسية أمام مونشنجلادباخ

الخميس، 18 يوليه 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

أوباميانج - القادسية

يظهر الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بقميص نادي القادسية السعودي للمرة الأولى بعد 4 ساعات من تقديمه بشكل رسمي.

وأعلن القادسية مساء اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع أوباميانج قادما من مارسيليا الفرنسي.

ودفع المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية بالمهاجم الجابوني في تشكيلة فريقه بالشوط الثاني من مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ووقع اوباميانج على عقود انضمامه لنادي القادسية لمدة موسمين.

نجم أرسنال وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وبرشلونة السابق سيخوض تجربته الأولى في الملاعب العربية.

وأنهى القادسية الشوط الأول من مواجهة فريق مونشنجلادباخ تحت 23 عاما متقدما بهدف دون رد سجله تركيا العمار.

ويخوض القادسية حاليا معسكرا خارجيا في هولندا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

القادسية أوباميانج
نرشح لكم
ذا أثليتك: تمهيدا لانتقاله لـ اتحاد جدة.. جواو فيليكس بديل ديابي في أستون فيلا الرياضية: تغريم اتحاد الكرة السعودي بسبب مباراة الأهلي والزمالك القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج تقرير: حجازي يميل للانتقال إلى الخلود وليس نيوم بعد شائعات رحيله.. محمد شريف ينتظم في معسكر الخليج بسلوفينيا قائد الهلال يستبعد إمكانية الانتقال إلى النصر تقرير سعودي: الشباب حسم التعاقد مع حمد الله تقرير: حارس البرازيل بديل إيدرسون في النصر
أخر الأخبار
الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة 22 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد باريس - رشوان لـ في الجول: العوائد المالية أشعلت الصراعات.. وأصبحت المادة تسيطر وليس الرياضة ساعة | رياضات أخرى
بعد صراع شرس.. ليون يخطف هداف يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة في كأس مصر - الزمالك (3)-(2) بروكسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
بعد 4 ساعات من توقيعه.. أوبامينج يقود هجوم القادسية أمام مونشنجلادباخ ساعة | سعودي في الجول
تشكيل بروكسي - حمودي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وزيزو على الدكة 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة فتوح وظهور مهاب ياسر أمام بروكسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات