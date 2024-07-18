بعد 4 ساعات من توقيعه.. أوبامينج يقود هجوم القادسية أمام مونشنجلادباخ

يظهر الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بقميص نادي القادسية السعودي للمرة الأولى بعد 4 ساعات من تقديمه بشكل رسمي.

وأعلن القادسية مساء اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع أوباميانج قادما من مارسيليا الفرنسي.

ودفع المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية بالمهاجم الجابوني في تشكيلة فريقه بالشوط الثاني من مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

من بيـن الكُل حطهااااا تركي العمار 😎⚽️ الهدف الأول للفرسـان 👏🏻❤️#القادسية_مونشنغلادباخ #القادسية_في_هولندا 🇳🇱 pic.twitter.com/AGnDDK0BoL — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 18, 2024

ووقع اوباميانج على عقود انضمامه لنادي القادسية لمدة موسمين.

نجم أرسنال وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وبرشلونة السابق سيخوض تجربته الأولى في الملاعب العربية.

وأنهى القادسية الشوط الأول من مواجهة فريق مونشنجلادباخ تحت 23 عاما متقدما بهدف دون رد سجله تركيا العمار.

ويخوض القادسية حاليا معسكرا خارجيا في هولندا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.