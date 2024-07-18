تشكيل بروكسي - حمودي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وزيزو على الدكة

الخميس، 18 يوليه 2024 - 19:07

كتب : بسام أبوبكر

هدف بروكسي في الزمالك

أعلن محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

ويلعب الزمالك أمام بروكسي ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويقود حمودي إلى جانل حسام بركات وشيراز محمد هجوم بروكسي أمام الزمالك.

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فيما يتواجد زيزو حارس مرمى بروكسي البديل على مقاعد البدلاء,

وجاء تشكيل بروكسي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن

الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة

الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد

واختتم نادي بروكسي منافسات الموسم المنصرم من دوري المحترفين في المركز التاسع برصيد 37.

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