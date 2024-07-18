تشكيل الزمالك - عودة فتوح وظهور مهاب ياسر أمام بروكسي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر.

وشهد التشكيل عودة أحمد فتوح وعمر جابر، كما يبدأ مهاب ياسر في التشكيل الأساسي في الأمام.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد – ناصر ماهر – عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر

البدلاء: عمر عبد العزيز - أحمد رفاعي - حسن أبو المعاطي - محمد السيد - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبد الله - محمد صلاح زكي - ناصر منسي

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة.