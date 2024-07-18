كرة طائرة – الزمالك يحيل أيسل نديم إلى التحقيق لسببين

قرر مجلس إدارة الزمالك إحالة لاعبة فريق الكرة الطائرة أيسل نديم إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

وأوضح الزمالك في بيانه أن ذلك حدث لسببين:

أولهما: ما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من الإدارة وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل.

ثانيهما: غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذ أو عذر في الوقت الذي ترتبط فيه بعقد مستمر لموسمين.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في ختام بيانه على أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظمة النادي في كافة الفرق الرياضية.

ماذا حدث؟

كتبت أيسل نديم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أكدت خلالها رغبتها في الاستمرار مع الزمالك وطلبها تعديل تعاقدها بما يتساوى مع الفئة الأولى ومشاركتها بشكل مستمر مع الفريق.

وأكدت أنها تم الاتفاق على عقد عدة جلسات مع هشام نصر عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات لكن تم إلغاء الجلسات بشكل مستمر قبل انعقادها بيوم.

وبعد ذلك بيوم تحدثت عبر قناة "صدى البلد" وأكدت أن بيانها جاء بسبب عدم شعورها بالتقدير النفسي والمعنوي وطلبت حدوث العدل مؤكدة أنها لا تريد الانتقال إلى الأهلي.

وأعربت عن رغبتها في حل المشكلة من أجل عودتها إلى التدريبات لأنها أصبحت غير قادرة معنويا على اللعب حاليا.