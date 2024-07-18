مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جاك إمبي يفاضل بين المصري وعرضين من الجزائر

الخميس، 18 يوليه 2024 - 18:40

كتب : عمرو نبيل

جاك + إمبي

يفاضل الكاميروني جاك إمبي لاعب النجم الساحلي بين عرض المصري وعرضين آخرين من الدوري الجزائري.

جاك مبي

النادي : النجم الساحلي

النجم الساحلي
المصري

وعاد إمبي لدائرة اهتمامات المصري في الصيف الجاري بعدما كان قريبا من الانتقال إليه في الصيف الماضي.

وقال مصدر مقرب من إمبي لـFilGoal.com : "اللاعب تلقى عرضا من المصري، وكذلك لديه عرضين من شباب بلوزداد و شبيبة القبائل بالدوري الجزائري.

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اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في كانون ياوندي الكاميروني وانتقل إلى النجم الساحلي في 2020.

وخاض جاك إمبي مع النجم الساحلي 107 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويستطيع جاك إمبي اللعب كلاعب خط وسط دفاعي أو قلب دفاع.

جاك إمبي المصري النجم الساحلي
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