مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جاك إمبي يفاضل بين المصري وعرضين من الجزائر
الخميس، 18 يوليه 2024 - 18:40
كتب : عمرو نبيل
يفاضل الكاميروني جاك إمبي لاعب النجم الساحلي بين عرض المصري وعرضين آخرين من الدوري الجزائري.
جاك مبي
النادي : النجم الساحلي
وعاد إمبي لدائرة اهتمامات المصري في الصيف الجاري بعدما كان قريبا من الانتقال إليه في الصيف الماضي.
وقال مصدر مقرب من إمبي لـFilGoal.com : "اللاعب تلقى عرضا من المصري، وكذلك لديه عرضين من شباب بلوزداد و شبيبة القبائل بالدوري الجزائري.
اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في كانون ياوندي الكاميروني وانتقل إلى النجم الساحلي في 2020.
وخاض جاك إمبي مع النجم الساحلي 107 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.
ويستطيع جاك إمبي اللعب كلاعب خط وسط دفاعي أو قلب دفاع.
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