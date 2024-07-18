ذا أثليتك: تمهيدا لانتقاله لـ اتحاد جدة.. جواو فيليكس بديل ديابي في أستون فيلا

حدد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا اللاعب الذي سيعوض موسى ديابي القريب من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وقدم اتحاد جدة عرضا مغريا للتعاقد مع ديابي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن إيمري حدد البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد بديلا لديباي حال إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي.

وعاد جواو فيليكس إلى اتليتكو مدريد بعدما انتهت فترة إعارته إلى برشلونة بنهاية الموسم المنصرم.

صحيفة ليكيب الفرنسية، ذكرت في وقت سابق أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا رسميا بقيمة 55 مليون يورو إلى أستون فيلا، لشراء عقد ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

ولعب صانع الألعاب 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.