الرياضية: تغريم اتحاد الكرة السعودي بسبب مباراة الأهلي والزمالك

الخميس، 18 يوليه 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم اتحاد الكرة السعودي لعدم رفعه تقارير مواجهات تجريبية نُظمت على الملاعب السعودية .

ولعب الأهلي أمام الزمالك يوم 8 مارس الماضي على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن نهائي كأس مصر (2023-2022).

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرم اتحاد الكرة السعودي 10375 دولار، لعدم رفعه تقارير مواجهات تجريبية نُظمت على الملاعب السعودية من بينها مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

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وكذلك شملت المباريات مواجهتي الهلال والنصر أمام إنتر ميامي، إلى جانب لقاءات الهلال السوداني أمام دي سي يونايتد الأمريكي 6 يوم فبراير والرياض في الـ 10 من الشهر ذاته والشباب أمام روما 24 يناير.‬

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدفين دون رد ضمن نهائي كأس مصر 2022-2023.

وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في شباك الزمالك.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك مجددا في الرياض يوم 27 سبتمبر المقبل ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي الزمالك
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