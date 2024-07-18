الزمالك ينفي الاجتماع مع جوميز لتجديد تعاقده وعرض الجزيري للبيع

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك ما أثير حول وجود جلسة مع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض لمناقشة تجديد تعاقده.

وكتب المتحدث الرسمي للزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس "لا صحة على الإطلاق لما ردده أحد الإعلاميين عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده".

وبرر "وذلك لأن التعاقد معه ساري حتى نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي والذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة إضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

وعما أثير حول رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قال أحمد سالم: "كذلك لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع حيث أنه المهاجم الأساسي للفريق".

وأتم سالم حديثه "ونناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة ومضللة وعليهم التأكد من مصادرهم حتى لا يكون سعيهم نحو التريند سببا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة".

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2025 ويستمر تعاقد جوميز حتى العام ذاته.