الاتحاد السكندري لـ في الجول: تسريح الفريق الأول لسيدات السلة والطائرة لهذا السبب

الخميس، 18 يوليه 2024 - 17:01

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد السكندري - كرة سلة

سّرح الاتحاد السكندري فريق السيدات لكرة السلة والطائرة.

وكشف عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد لـFilGoal.com اليوم الخميس: "قررنا تسريح الفريق الأول لسيدات كرة السلة والطائرة".

وأضاف "قررنا الاعتماد على الناشئات في كلا اللعبتين لبناء فريقا من أبناء النادي".

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وواصل مدير النشاط الرياضي حديثه "وفرنا خمسة ملايين جنيه على تعاقدات اللاعبات في كرة السلة وثلاثة ملايين أخرى كانت ستنفق على الكرة الطائرة".

وأتم "سيتم ضخ مبلغا من المال للاهتمام بتطوير قطاع الناشئات في اللعبتين".

وقال عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـFilGoal.com تعليقا على القرار: "نادي الطيران سيكون بديلا للاتحاد في الدوري الممتاز".

وبرر "وذلك وفقا للائحة التي تؤكد صعود الفريق الأفضل في النقاط، وكان الطيران هبط الموسم الماضي ولكن سيتم تصعيده".

وأتم "وكذلك في القسم الثاني سيصعد له الفريق الأفضل نقاطا".

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