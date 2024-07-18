بعد أزمة الكشف الطبي.. دورتموند يضم هداف شتوتجارت

الخميس، 18 يوليه 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

سيرهو جويراسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الخميس ضم سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت.

جويراسي وقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

ودفع دورتموند 17.5 مليون يورو لشتوتجارت، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حسب العديد من التقرير.

كان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما قد قرر الرحيل هذا الصيف وأبلغ ناديه بذلك.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الفشل بسبب إصابة المهاجم الغيني التي منعته من عبور الكشف الطبي بنجاح قبل أيام.

ماذا حدث؟

في البداية أصدر بوروسيا دورتموند بيانا بشأن اكتشاف إصابة سيرهو جويراسي خلال إجراء الكشف الطبي.

بعدها بأيام، أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن جويراسي خضع لفحص على ركبته من قبل طبيب مختص في فرنسا، تمهيدا لانتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وأفاد تقرير سكاي أن نتائج الفحص على يد الطبيب المختص كانت إيجابية.

وأضاف التقرير أن المهاجم الغيني لن يخضع اللاعب لعملية جراحية ويمكنه العودة للتدريبات خلال أسبوعين، والمباريات خلال شهر.

وذكرت سكاي أن جويراسي عليه عبور الكشف الطبي الخاص ببوروسيا دورتموند قبل إتمام انتقاله.

وهو ما حدث بالفعل، قبل أن يعلن النادي يوم الخميس ضمه بشكل رسمي.

وقدم المهاجم الغيني موسما عظيما في الدوري الألماني 2023-2024، واحتل المراكز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا.

وحصل جويراسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في شهر مارس الماضي.

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وانتقل جويراسي إلى شتوتجارت في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو قادما من رين.

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بوروسيا دورتموند شتوتجارت سيرهو جويراسي
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