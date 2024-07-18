ستراسبورج ينفصل عن مدربه باتريك فييرا

أعلن نادي ستراسبورج يوم الخميس نهاية رحلة مدربه باتريك فييرا مع الفريق.

وأفاد النادي في بيان: "قرار إنهاء التعاون مع فييرا تم الاتفاق عليه بالتراضي".

وأضاف البيان "كان باتريك قادرًا على مساعدة المواهب الشابة على التقدم وأظهر دائمًا سلوكًا مثاليًا داخل وخارج الملعب".

وأوضح النادي أنه سيعلن اسم المدرب الجديد قريبا.

فيما ذكرت جريدة ليكيب أن نادي ستراسبورج أقال فييرا لأنه لم يعد متوافقا مع مشروع النادي.

وقاد نجم فرنسا السابق فريق ستراسبورج في 38 مباراة.

وحقق 13 انتصارا و9 تعادلات وخسر 16 مباراة.

ووقع باتريك فييرا عقدًا لمدة 3 سنوات مع ستراسبورج الصيف الماضي.

وأنهى الفريق موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي في المركز الـ13.

يذكر أن نادي ستراسبورج تعاقد مع فييرا بعد أشهر قليلة من إقالته من تدريب كريستال بالاس الإنجليزي.

قائد منتخب فرنسا السابق لعب 107 مباريات دولية، وكان أبرز إنجازاته كلاعب تحقيق لقب كأس العالم 1998 ويورو 2000.

فييرا - 47 عاما - خاض تجارب تدريبية مع نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي.

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