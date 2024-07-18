تقرير: ليني يورو يعبر الكشف الطبي مع يونايتد

الخميس، 18 يوليه 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

ليني يورو - ليل

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن ليني يورو مدافع ليل أجرى الفحص الطبي مع مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن اللاعب خضع للجزء الثاني من الكشف الطبي واجتازه بنجاح.

وأفاد التقرير أن مانشستر يونايتد وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، وأصبح اللاعب ضمن صفوفه، في انتظار الإعلان بشكل رسمي.

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المدافع البالغ من العمر 18 عامًا فضل في البداية الانضمام لريال مدريد، لكن ناديه ليل وافق على عرض يونايتد البالغ 62 مليون يورو+ 8 ملايين كإضافات، وفقا للشبكة.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بيونايتد حتى صيف 2029.

وواجه يونايتد منافسة من ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مجلة فرانس فوتبول فإن النادي الفرنسي وافق على عرض يونايتد البالغ 50 مليون يورو مع مكافآت قدرها 12 مليون يورو تعتمد على إنجازات يورو مع يونايتد.

وأوضح التقرير أن يونايتد سبق النادي الملكي وأن اللاعب فتح أبواب التفاوض حول راتبه بسبب رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في ضمه.

وشدد أن ريال مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بعد، لكن أصبح خلف النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

يعتمد نادي ريال مدريد طوال الفترة الماضية على رغبة اللاعب في تحقيق حلمه واللعب لصفوفه، لكن عرض مدريد أقل من يونايتد ولذلك ضغط ليل على يورو للاستماع إلى العرض الإنجليزي.

فذكرت صحيفة آس في وقت سابق أن النادي الملكي توقف عرضه عند 35 مليون يورو.

ويحمل يورو جنسية كوت ديفوار بجانب فرنسا.

وولد يورو وترعرع في فرنسا ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، إلا الفريق الأول.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وحصل 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.

ليني يورو مانشستر يونايتد ليل
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