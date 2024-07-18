يوفنتوس يعلن رحيل رابيو

أعلن يوفنتوس اليوم الخميس رسميا رحيل لاعبه أدريان رابيو عقب نهاية تعاقده.

أدريان رابيو النادي : لاعب حر يوفنتوس

وقال تياجو موتا المدير الفني للبيانكونيري في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: "أود شكر أدريان رابيو على ما قدمه وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

خلال الموسم الماضي شارك رابيو مع يوفنتوس في 36 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب رابيو في صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 حينما انتقل له مجانا قادما من باريس سان جيرمان.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن مستقبل اللاعب الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده في يورو 2024 وودع البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت قبل شهر أن رابيو قد ينتقل إلى ريال مدريد بعد اعتزال توني كروس بنهاية الموسم الماضي.

لكن منذ ذلك الوقت ولا وتوجد أي أنباء جديدة حيال ذلك الأمر.