يوفنتوس يعلن رحيل رابيو

الخميس، 18 يوليه 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس اليوم الخميس رسميا رحيل لاعبه أدريان رابيو عقب نهاية تعاقده.

أدريان رابيو

النادي : لاعب حر

يوفنتوس

وقال تياجو موتا المدير الفني للبيانكونيري في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: "أود شكر أدريان رابيو على ما قدمه وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

خلال الموسم الماضي شارك رابيو مع يوفنتوس في 36 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

أخبار متعلقة:
أبناء عاملين؟.. نجل إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد

ويلعب رابيو في صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 حينما انتقل له مجانا قادما من باريس سان جيرمان.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن مستقبل اللاعب الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده في يورو 2024 وودع البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت قبل شهر أن رابيو قد ينتقل إلى ريال مدريد بعد اعتزال توني كروس بنهاية الموسم الماضي.

لكن منذ ذلك الوقت ولا وتوجد أي أنباء جديدة حيال ذلك الأمر.

يوفنتوس رابيو
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو بشروط مميزة ليونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا بعد صراع شرس.. ليون يخطف هداف يورو 2024 راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته ستراسبورج ينفصل عن مدربه باتريك فييرا أبناء عاملين؟.. نجل إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي 16 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني 33 دقيقة | الوطن العربي
في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار 58 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس ساعة | الدوري المصري
كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف ساعة | كرة يد
كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية