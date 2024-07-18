أبناء عاملين؟.. نجل إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان

وقع ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل المهاجم السويدي السابق زلاتان، على أول عقد احترافي له مع نادي ميلان.

زلاتان هو المستشار الرياضي لميلان ويعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

وأعلن ميلان أن ماكسيميليان إبراهيموفيتش وقع على عقد يربطه بالروسونيري حتى يونيو 2027.

وسيلعب الجناح الأيسر الشاب ضمن فريق رديف ميلان الذي سيلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وسجل البالغ من العمر 17 عامًا ثلاثة أهداف في 29 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا في موسم 2023-2024.

لعب زلاتان دورا في مشروع ميلان الجديد تحت قيادة باولو فونسيكا الذي دفع للنادي لإنشاء فريق تحت 23 عامًا، على خطى يوفنتوس وأتالانتا.

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في ديسمبر الماضي، أعلن نادي ميلان عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعمل مع النادي، وذلك بعد أشهر من اعتزاله كلاعب.

ودع السويدي النادي في نهاية الموسم قبل الماضي في مشهد عاطفي. لكن عاد إبرا إلى ميلان في منصب جديد في فترته الثالثة مع النادي.

وأوضح النادي في بيان أن زلاتان سيكون المستشار الرياضي لميلان وسيعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

إبراهيموفيتش لن يساعد شركة RedBird المالكة لميلان في القسم الرياضي الذي يغطي الروسونيري فحسب، بل سيعمل أيضًا على توسيع أصول المؤسسة في الرياضة والإعلام والترفيه بشكل عام.

السويدي المخضرم لعب دورا كبيرا داخل جدران ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.