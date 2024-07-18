أبناء عاملين؟.. نجل إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان

الخميس، 18 يوليه 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

وقع ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل المهاجم السويدي السابق زلاتان، على أول عقد احترافي له مع نادي ميلان.

زلاتان هو المستشار الرياضي لميلان ويعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

وأعلن ميلان أن ماكسيميليان إبراهيموفيتش وقع على عقد يربطه بالروسونيري حتى يونيو 2027.

أخبار متعلقة:
فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد في الـ41 من عمره.. بيبي رينا ينضم إلى كومو ريال مدريد يجدد تعاقد فاسكيز سكاي: ليفركوزن مهتم بضم جويل ماتيب

وسيلعب الجناح الأيسر الشاب ضمن فريق رديف ميلان الذي سيلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وسجل البالغ من العمر 17 عامًا ثلاثة أهداف في 29 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا في موسم 2023-2024.

لعب زلاتان دورا في مشروع ميلان الجديد تحت قيادة باولو فونسيكا الذي دفع للنادي لإنشاء فريق تحت 23 عامًا، على خطى يوفنتوس وأتالانتا.

في ديسمبر الماضي، أعلن نادي ميلان عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعمل مع النادي، وذلك بعد أشهر من اعتزاله كلاعب.

ودع السويدي النادي في نهاية الموسم قبل الماضي في مشهد عاطفي. لكن عاد إبرا إلى ميلان في منصب جديد في فترته الثالثة مع النادي.

وأوضح النادي في بيان أن زلاتان سيكون المستشار الرياضي لميلان وسيعمل كذراع أيمن لجيري كاردينالي، الذي أصبح المساهم الأكبر في الروسونيري في عام 2022.

إبراهيموفيتش لن يساعد شركة RedBird المالكة لميلان في القسم الرياضي الذي يغطي الروسونيري فحسب، بل سيعمل أيضًا على توسيع أصول المؤسسة في الرياضة والإعلام والترفيه بشكل عام.

السويدي المخضرم لعب دورا كبيرا داخل جدران ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

ميلان ماكسيمليان إبراهيموفيتش زلاتان إبراهيموفيتش
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو بشروط مميزة ليونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا بعد صراع شرس.. ليون يخطف هداف يورو 2024 راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته ستراسبورج ينفصل عن مدربه باتريك فييرا يوفنتوس يعلن رحيل رابيو القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد
أخر الأخبار
ميكالي: أحلم بأول ميدالية مصرية في الأولمبياد.. وهكذا أظهرت فينيسيوس وباكيتا دقيقة | باريس 2024
مؤتمر مدرب بروكسي: فوجئنا بموعد مباراة الزمالك.. وتعرضنا لظلم تحكيمي 7 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي 25 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني 42 دقيقة | الوطن العربي
في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه ساعة | الكرة الإفريقية
جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار ساعة | الكرة المصرية
الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية