القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج

الخميس، 18 يوليه 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

أوباميانج نجم مارسيليا

أعلن القادسية السعودي اليوم الخميس رسميا تعاقده مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قادما من صفوف مارسيليا الفرنسي.

ولم يذكر النادي السعودي قيمة أو مدة التعاقد، فيما أشارت التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الجابوني وقع على عقد مع القادسية مستمر حتى عام 2026.

وكان تعاقد أوباميانج مع مارسيليا ممتد حتى صيف عام 2026 وحاول المدرب الجديد للفريق روبرتو دي زيربي إقناعه بالبقاء لكنه فضل الرحيل.

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وقال أوباميانج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل عدة أيام: " "شكرا مارسيليا، لقد أمضيت عامًا مليئا بالمشاعر وأود أن أشكر النادي بأكمله والموظفين وزملائي والمشجعين".

وأضاف "لقد اتخذت هذا القرار من أجل بقية مسيرتي المهنية. لقد حان الوقت بالنسبة لي لبدء فصل جديد".

وتابع المهاجم الجابوني "شكرا لإدارة النادي على قبول رحيلي، والدعم المتواصل".

وأتم رسالته لجماهير مارسيليا "ذكرياتي معكم ستبقى معي إلى الأبد.. لن أنساكم أبدًا".

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سجل 30 هدفا وصنع 13 خلال 51 مباراة مع مارسليا الموسم الماضي.

أوباميانج مارسيليا القادسية
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