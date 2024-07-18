فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد

الخميس، 18 يوليه 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - إنجلترا

لا يتوقع إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتليتك بلباو رحيل لاعب فريقه نيكو ويليامز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط نيكو ويليامز بالرحيل إلى برشلونة الصيف الجاري في ظل رغبة النادي الكتالوني في ضمه.

وتحدث فالفيردي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الخميس قائلا: " نتوقع عودة نيكو ويليامز للمران في 12 أغسطس المقبل، هو سعيد معنا ونحن كذلك".

أخبار متعلقة:
في الـ41 من عمره.. بيبي رينا ينضم إلى كومو تقرير: قندوسي يقترب من الانتقال للدوري القطري تقرير: حجازي يميل للانتقال إلى الخلود وليس نيوم

وأكمل "نيكو لديه عقد، لا يتعين علينا التفكير في الأمر كثيرا".

وواصل مدرب برشلونة الأسبق حديثه "نرغب في تواجد أفضل اللاعبين معنا ونريد التحسن، فنحن نريد المنافسة على كل البطولات".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة التقى بوكيل نيكو ويليامز للاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية للاعب الإسباني.

ويرتبط نيكو ويليامز بتعاقد مع أتليتك بلباو حتى صيف عام 2027.

وتقدر قيمة ويليامز بـ58 مليون يورو وتوج لتوه مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

برشلونة نيكو ويليامز أتليتك بلباو
نرشح لكم
ريال مدريد يجدد تعاقد فاسكيز "نريد الكرة".. برشلونة يصدر قميصه الأساسي احتفالا بـ125 سنة بعدما لعب مع صلاح.. مدافع أتليتكو سيزامل تريزيجيه في طرابزون على خطى ميسي.. لامين جمال يغير رقمه مع برشلونة ويكشف سبب رفض قميص 10 الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25 مودريتش مستمر مع ريال مدريد إلى 2025 برشلونة يعلن تواجد تياجو ألكانتارا ضمن جهاز فليك لفترة محددة أثليتك: مبابي سيلعب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد
أخر الأخبار
ستراسبورج ينفصل عن مدربه باتريك فييرا دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليني يورو يعبر الكشف الطبي مع يونايتد 38 دقيقة | ميركاتو
يوفنتوس يعلن رحيل رابيو ساعة | الكرة الأوروبية
أبناء عاملين؟.. نجل إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
القادسية يعلن تعاقده مع أوباميانج ساعة | سعودي في الجول
فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: قندوسي يقترب من الانتقال للدوري القطري ساعة | ميركاتو
تقرير: حجازي يميل للانتقال إلى الخلود وليس نيوم 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 4 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات