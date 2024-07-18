فالفيردي: نيكو ويليامز؟ هو سعيد في أتليتك بلباو.. ونتوقع عودته في ذلك الموعد

لا يتوقع إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتليتك بلباو رحيل لاعب فريقه نيكو ويليامز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط نيكو ويليامز بالرحيل إلى برشلونة الصيف الجاري في ظل رغبة النادي الكتالوني في ضمه.

وتحدث فالفيردي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الخميس قائلا: " نتوقع عودة نيكو ويليامز للمران في 12 أغسطس المقبل، هو سعيد معنا ونحن كذلك".

وأكمل "نيكو لديه عقد، لا يتعين علينا التفكير في الأمر كثيرا".

وواصل مدرب برشلونة الأسبق حديثه "نرغب في تواجد أفضل اللاعبين معنا ونريد التحسن، فنحن نريد المنافسة على كل البطولات".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة التقى بوكيل نيكو ويليامز للاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية للاعب الإسباني.

ويرتبط نيكو ويليامز بتعاقد مع أتليتك بلباو حتى صيف عام 2027.

وتقدر قيمة ويليامز بـ58 مليون يورو وتوج لتوه مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.