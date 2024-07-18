تقرير: قندوسي يقترب من الانتقال للدوري القطري

أفادت جريدة الشرق القطرية بأن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا أصبح قريبا جدا من الانضمام إلى فريق الشمال القطري.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الشمال الأهلي

ويلعب الدولي الجزائري مع سيراميكا كليوباترا معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن هناك تفاصيل صغيرة تفصل أحمد قندوسي عن الانضمام لنادي الشمال الذي يحاول التخلص من أحد محترفيه الـ7 من أجل ضم الدولي الجزائري.

ولو تمت الصفقة سيرافق قندوسي مواطنه بغداد بونجاح الذي انضم إلى الشمال هذا الصيف.

وكان الشمال قد تعاقد مؤخرا مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا للإشراف عليه خلفا للسويدي بويا أسباجي الذي رحل لتدريب الريان.

من جهته، تلقى أحمد قندوسي قبل أيام عرضا شخصيا من فريق إماراتي حسبما علم FilGoal.com.

ووضع النادي شرطا للقندوسي من أجل الحصول على تلك البنود الشخصية هو الرحيل من الأهلي بشكل مجاني بدون مقابل.

وفي حال تمسك الأهلي بالحصول على مقابل مادي لرحيل لاعبه سيتم التفاوض من جديد على البنود الشخصية.

وخاض اللاعب البالغ 25 عاما الموسم الجاري مع سيراميكا 27 مباراة سجل خلالها 8 وصنع 8.

وشارك مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي في 21 مباراة سجل هدفين وصنع 3.

وتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر مرتين.

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