في الـ41 من عمره.. بيبي رينا ينضم إلى كومو

أعلن نادي كومو الإيطالي ضم الحارس المخضرم بيبي رينا في صفقة انتقال حر.

رينا البالغ من العمر 41 عاما كان يلعب في صفوف فياريال خلال الموسمين الأخيرين.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي كومو أن يعلن عن تعاقده مع بيبي رينا حتى يونيو 2025".

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025. An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll — Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024

وشارك رينا في 43 مباراة مع فياريال على مدار موسمين.

لكنه غادر النادي هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

ودافع رينا عن شباك برشلونة وفياريال وليفربول ونابولي وبايرن ميونيخ وميلان وأستون فيلا ولاتسيو خلال مسيرته الطويلة.

وسيصل رينا لعامه الـ42 في الشهر المقبل.

يذكر أن نادي كومو تأهل إلى الدوري الإيطالي الممتاز لأول مرة منذ موسم 2002-2003.

من هو نادي كومو؟

تأسس عام 1907 في مدينة كومو الإيطالية السياحية الشهيرة والتي تشتهر ببحيرة كومو الخلابة والتي تعد من أعمق البحيرات في أوروبا في أقليم لومبارديا.

استمر النادي صعودا وهبوطا في أغلب مسيرته. وتأهل للدوري الإيطالي لأول مرة في 1949-50.

وخاض منذ ذلك الوقت 14 موسما وسط الكبار آخرهم 2002-03.

وفي 2016 تعثر النادي ماليا وأجبر مُلاكه على بيعه في مزاد وحصلت أكوسوا بوني إيسيان زوجة مايكل إيسيان نجم غانا وتشيلسي السابق على أصول النادي.

واستمرت مشاكل النادي المالية، وعاد الفريق في 2019 تحت قيادة شركة دجوروم جروب الإندونيسية وحصل كل من سيسك فابريجاس وتيري هنري على أسهم أقلية في النادي.

ومنذ موسم 2018-19 تأهل الفريق من الدرجة الرابعة للثالثة ثم تأه للدرجو الثانية في موسم 2021-22 واستمر 3 مواسم قبل العودة للكبار بدءا من الموسم المقبل.

سيسك فابريجاس

اعتزل الدولي الإسباني بقميص كومو الموسم الماضي في 2023 وتولى تدريب فريق الشباب.

وتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لمورينو لونجو في نوفمبر 2023 والفريق يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

وقاد الإسباني الفريق في 5 مباريات كمدير فني فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

وبسبب مشاكل في تصاريح التدريب أعلن النادي تعيين الويلزي أوسيان روبرتس مديرا فنيا بشكل مؤقت لنهاية الموسم المنصرم في حين سيصبح فابريجاس مدربا مساعدا.

وبحسب بعض التقارير فأن فابريجاس هو من يقود الفريق فنيا.

وأشرف الويلزي، بمساعدة فابريجاس، على 12 فوزا في 21 مباراة.

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