بعد شائعات رحيله.. محمد شريف ينتظم في معسكر الخليج بسلوفينيا

الخميس، 18 يوليه 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

أوضحت جريدة اليوم السعودية أن محمد شريف مهاجم الخليج سينضم إلى معسكر فريقه في سلوفينيا قريبا.

وأضاف التقرير أن تأخر صدور تأشيرة دخول سلوفينيا منع اللاعب من التواجد ضمن معسكر الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وذكر التقرير أن التأشيرة الخاصة باللاعب المصري بصدد الصدور خلال الساعات القليلة القادمة.

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ولفت تقرير الجريدة السعودية إلى أن هناك تواصل بين شريف وإدارة النادي، وأن اللاعب سيطير إلى سلوفينيا فور صدور التأشيرة بشكل رسمي.

وتابع التقرير بأن اللاعب لم يتم إبلاغه بالرحيل عن نادي الخليج حتي هذه اللحظة، مشيراً إلى تأخر اللاعب في الانضمام إلى المعسكر كان بسبب التأشيرة.

وكانت الجريدة نفسها قد ذكرت قبل أيام، أن محمد شريف يدرس عروض الرحيل من ناديه.

شريف انتقل إلى الخليج السعودي بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي.

وأوضح التقرير أن محمد شريف أصبح قريبا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال موسم الانتقات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير أن شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل أنتوني موديست.

ولفتت الجريدة السعودية إلى أن الرغبة في الرحيل بين المهاجم المصري والخليج أصبحت متبادلة.

ومن المفترض أن تشهد الأيام المقبلة القرار النهائي من قبل إدارة الخليج بخصوص موقف محمد شريف، سواء ببيعه للأهلي المصري أو خروجه لرحلة احتراف في أوروبا، حسب التقرير.

شريف أسهم في 8 أهداف خلال 36 مباراة مع الخليج في الموسم الماضي.

محمد شريف الخليج
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