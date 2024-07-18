ريال مدريد يجدد تعاقد فاسكيز

الخميس، 18 يوليه 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ديبورتيفو ألافيس وريال مدري

أعلن ريال مدريد اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد لاعبه لوكاس فاسكيز حتى عام 2025.

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأوضح ريال مدريد في بيانه الرسمي أن الطرفين أتما الاتفاق على كافة بنود التعاقد وتم توقيع العقود.

وانضم فاسكيز صاحب الـ33 عاما إلى ريال مدريد بعمر 16 عاما وبالتحديد في سنة 2007 وتدرج في مختلف الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 2014.

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وتوج فاسكيز مع الفريق الملكي بـ21 بطولة بواقع 5 دوري أبطال أوروبا و4 كأس العالم للأندية و3 كأس السوبر الأوروبي و4 دوري إسباني ومثلهم للسوبر المحلي ولقب وحيد لكأس الملك.

وخاض فاسكيز مع ريال مدريد 349 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 65 آخرين.

وجاء التجديد مع فاسكيز بعد يوم واحد فقط من إعلان ريال مدريد بقاء أسطورته لوكا مورديتش مع النادي لموسم آخر.

ريال مدريد لوكاس فاسكيز
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