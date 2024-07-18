سكاي: ليفركوزن مهتم بضم جويل ماتيب

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن مهتم بضم جويل ماتيب مدافع ليفربول السابق.

البالغ من العمر 32 عاما لم يجدد عقده مع ليفربول بعد مشوار استمر 8 مواسم.

وأوضح التقرير أن ليفركوزن يدرس ضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالات تمت بين النادي وممثلي اللاعب.

ويريد تشافي ألونسو تعزيز الفريق بمدافع ذو خبرة، وفقا للتقرير.

وأوضح تقرير سكاي أن ليفركوزن يفكر أيضا في ماتس هاملز مدافع بوروسيا دورتموند الذي رحل عن ناديه.

حين أعلن نادي ليفربول رحيل ماتيب قال عنه: "لاعب رائع وشخصية كبيرة وجزء من تاريخنا إلى الأبد".

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبذلك رحل ماتيب برفقة مدربه كلوب بنهاية الموسم لتكون نهاية حقبة مع ليفربول.

وعانى ماتيب كثيرا من إصابة قطع في الرباط الصليبي غاب بسببها عن معظم مباريات الموسم.

إذ شارك في 14 مباراة في الموسم المنصرم.