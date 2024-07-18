"نريد الكرة".. برشلونة يصدر قميصه الأساسي احتفالا بـ125 سنة

الخميس، 18 يوليه 2024 - 12:43

كتب : رامي جمال

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد

أعلن برشلونة اليوم الخميس قميصه الأساسي لموسم 2024-2025 والذي سيشهد الاحتفال بـ125 سنة على إنشاء النادي.

وجاء القميص باللونين الأحمر والأزرق الشهيرين مع وجود كليهما على الأكمام بطريقة معكوسة عن صدر القميص.

وجاء التصميم الجديد للقميص مشابه لذلك الذي ارتداه الفريق أول مرة في سنة 1899، وهو عام إنشاء النادي.

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وكان برشلونة أصدر قميص مشابه في سنة 1999 احتفال بمئويته آنذاك.

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قميص برشلونة في سنة 1999

وأوضح البلوجرانا عبر موقعه الرسمي أن الحملة الدعائية للقميص ستركز على أمرين أساسيين لتعريف برشلونة وهما طريقة اللعب والانتماء إلى كتالونيا.

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وشهد الإعلان الدعائي للقميص والذي جاء تحت عنوان "نريد الكرة" مشاركة العديد من أساطير برشلونة مثل رونالدينيو وكارليس بويول وأندريس إنييستا.

فيما ظهر من الجيل الحالي من اللاعبين لامين جمال وبيدري ورونالد أراوخو وروبرت ليفاندوفسكي وآخرين.

برشلونة
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