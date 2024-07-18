النصر يضم حارسا برازيليا

الخميس، 18 يوليه 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسمياً مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس.

بينتو

النادي : أتليتكو باراناينسي

أتليتكو باراناينسي
النصر

وانضم الحارس قادماً من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى عام 2028.

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وأفاد النصر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "حامي عرين السيليساو هُنا.. السوبر بينتو نصراوي".

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر النصر بالبرتغال.

وشهدت حضور إبراهيم المهيدب رئيس مجلس شركة نادي النصر، وفيرناندو هييرو المدير الرياضي.

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ويعد بينتو صاحب الـ25 عاماً من أبرز الحراس القادمين في الساحة البرازيلية، حيث كان متواجداً في قائمة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة.

وسعى النصر للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا عن صفوفه.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن النصر توصل إلى اتفاق مع أتليتكو باراناينسي بشان ضم الحارس الدولي بينتو مقابل 18 مليون يورو.

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وأشارت التقارير إلى أن النصر اتجه للتعاقد مع بينتو بعد رفض مانشستر سيتي التخلي عن إيدرسون حارس مرماه.

فيما ذكرت "ذا أثليتك" أن مفاوضات النصر توقفت مع البولندي تشيزني حارس يوفنتوس بعد رفض الحارس البولندي.

ويلعب بينتو في صفوف أتليتكو باراناينسي منذ صيف 2021.

وخاض بينتو 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم واستقبل 16 هدفا وحافظ على شباكه خلال 13 مباراة.

وعلى المستوى الدولي لعب بينتو مباراتي منتخب البرازيل ضد إنجلترا وإسبانيا وديا.

فيما تواجد بينتو على مقاعد البدلاء خلال منافسات كوبا امريكا التي ودعها المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي.

النصر بينتو أتلتيكو باراناينسي
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