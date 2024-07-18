اسكواش - رقم قياسي.. أمينة عرفي ومحمد زكريا يتوجان ببطولة العالم للناشئين

توجت مصر بلقب بطولة العالم للناشئين على مستوى الرجال والسيدات.

وحققت أمينة عرفي رقما قياسيا بتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتغلبت أمينة على زميلتها فيروز أبو الخير بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتعتبر اللاعبة المصرية أو من تتوج بثلاثة ألقاب على التوالي في تاريخ البطولة.

وبذلك عادلت أمينة عرفي الرقم القياسي المسجل باسم نور الشربيني بتحقيق اللقب 3 مرات.

أما على مستوى الرجال فنجح محمد زكريا في إعادة اللقب الغائب إلى مصر.

وفقدت مصر لقبي 2022 و2023، وكان زكريا قد حصد وصافة النسخة الماضية.

وتغلب محمد زكريا على الكوري جو يانج بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويعتبر زكريا أصغر لاعب يتوج بلقب بطولة العالم للناشئين.