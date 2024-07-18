اسكواش - رقم قياسي.. أمينة عرفي ومحمد زكريا يتوجان ببطولة العالم للناشئين
الخميس، 18 يوليه 2024 - 12:25
كتب : FilGoal
توجت مصر بلقب بطولة العالم للناشئين على مستوى الرجال والسيدات.
وحققت أمينة عرفي رقما قياسيا بتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وتغلبت أمينة على زميلتها فيروز أبو الخير بثلاثة أشواط دون مقابل.
وتعتبر اللاعبة المصرية أو من تتوج بثلاثة ألقاب على التوالي في تاريخ البطولة.
وبذلك عادلت أمينة عرفي الرقم القياسي المسجل باسم نور الشربيني بتحقيق اللقب 3 مرات.
أما على مستوى الرجال فنجح محمد زكريا في إعادة اللقب الغائب إلى مصر.
وفقدت مصر لقبي 2022 و2023، وكان زكريا قد حصد وصافة النسخة الماضية.
وتغلب محمد زكريا على الكوري جو يانج بثلاثة أشواط دون مقابل.
ويعتبر زكريا أصغر لاعب يتوج بلقب بطولة العالم للناشئين.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - رشوان لـ في الجول: العوائد المالية أشعلت الصراعات.. وأصبحت المادة تسيطر وليس الرياضة كرة طائرة – الزمالك يحيل أيسل نديم إلى التحقيق لسببين الاتحاد السكندري لـ في الجول: تسريح الفريق الأول لسيدات السلة والطائرة لهذا السبب رفع الأثقال - إيهاب مهدد بسحب برونزية ريو بسبب المنشطات.. واللاعب يرد كرة سلة - الأهلي يضم إبراهيم هشام من طلائع الجيش كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم محمد عدلان أولمبياد باريس - احتفظ بـ جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل أولمبياد باريس - 3 مباريات في يوم واحد.. جدول مواعيد منتخبات مصر الجماعية