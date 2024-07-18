نفاد تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

الخميس، 18 يوليه 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

نفدت تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت تذاكر مواجهة الأهلي ضد بيراميدز أسعار خاصة عن المتعارف عليه وكشفت شركة تذكرتي أن النادي صاحب الأرض هو من يحدد الأسعار.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

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درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

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ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب بـ 68 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 63 ولديه ثلاث مباريات أقل من بيراميدز.

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