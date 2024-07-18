نفاد تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

نفدت تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت تذاكر مواجهة الأهلي ضد بيراميدز أسعار خاصة عن المتعارف عليه وكشفت شركة تذكرتي أن النادي صاحب الأرض هو من يحدد الأسعار.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة يمين – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب بـ 68 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 63 ولديه ثلاث مباريات أقل من بيراميدز.