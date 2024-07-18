نفاد تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز في الدوري
الخميس، 18 يوليه 2024 - 12:01
كتب : FilGoal
نفدت تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير النادي الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.
وشهدت تذاكر مواجهة الأهلي ضد بيراميدز أسعار خاصة عن المتعارف عليه وكشفت شركة تذكرتي أن النادي صاحب الأرض هو من يحدد الأسعار.
وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي
درجة ثالثة يمين – 200 جنيه
درجة أولى يمين – 2000 جنيه
كبار الزوار – 5000 جنيه
ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب بـ 68 نقطة من 28 مباراة.
بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 63 ولديه ثلاث مباريات أقل من بيراميدز.
نرشح لكم
تصنيف فيفا - لا تغيير في مركز مصر.. وصعود إسبانيا 5 مراكز مواعيد مباريات الخميس 18 يوليو 2024.. الزمالك في الكأس وودية اليد الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية محامي السعيد لـ في الجول: إذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حساباته في البنوك محامي رمضان صبحي لـ في الجول: نبحث حاليا كافة النواحي لضمان تعويضه عن الأضرار المالية والأدبية مصدر من تذكرتي يكشف لـ في الجول آلية تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري الزمالك يعلن رفع إيقاف القيد في قضية خالد بوطيب خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري.. وأسعار خاصة للقاء بيراميدز والأهلي