تصنيف فيفا - لا تغيير في مركز مصر.. وصعود إسبانيا 5 مراكز

الخميس، 18 يوليه 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو منتخب مصر بهدف ربيعة أمام كرواتيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد حفاظ منتخب مصر على مركزه دون تغيير.

ويبقى منتخب مصر في المركز 36 عالميا والثالث إفريقيا دون تغييرات.

بينما حافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا على صدارة التصنيف العالمي.

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وفقز منتخب إسبانيا خمسة مراكز ليصبح الثالث عالميا بعد تتويجه بلقب أمم أوروبا.

وعلى مستوى إفريقيا تراجع منتخبا المغرب والسنغال.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

14- المغرب (2-)

19- السنغال (1-)

36- مصر

38- كوت ديفوار (1-)

39- نيجيريا (1-)

41- تونس

46- الجزائر (2-)

51- الكاميرون (2-)

53- مالي (3-)

57- جنوب إفريقيا (+2)

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا (+5)

4- إنجلترا (+1)

5- البرازيل (1-)

6- بلجيكا (3-)

7- هولندا

8- البرتغال (2-)

9- كولومبيا (+3)

10- إيطاليا

تصنيف فيفا منتخب مصر مصر
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