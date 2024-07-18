قائد الهلال يستبعد إمكانية الانتقال إلى النصر

الخميس، 18 يوليه 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي نيوم هو الأقرب لكسب خدمات سلمان الفرج قائد الهلال السابق.

وأضافت أن الفرج لم يدخل في مفاوضات مع نادي النصر مستبعداً تماماً فكرة تمثيل النصر بعد المسيرة الطويلة التي قضاها في غريمه الهلال.

ودخل قائد الأزرق خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع عدة أندية من بينها أهلي جدة والشباب ونيوم الذي يعد الأقرب في سباق التعاقد معه.

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وودع بطل الدوري قائده التاريخي سلمان الفرج بعد إعلانه، 1 يوليو الجاري، نهاية مشواره مع الفريق.

وسطر الفرج مسيرة تاريخية خالدة، وزاخرة بالإنجازات مع نادي الهلال الذي تدرج في فئاته السنية قبل أكثر من 17 عامًا.

وكان سلمان في 2008، ضمن فئات الهلال السنية قبل أن يوصي الروماني كوزمين أولاريو مدرب الزعيم حينها، بتصعيد الفرج إلى الفريق الأول، بعد رحلة قصيرة في الفئات العمرية للنادي لم تستمر طويلًا، بسبب الموهبة الكبيرة التي يملكها، وليصبح بعدها أحد الركائز الأساسية في الكتيبة الزرقاء.

ويعد صاحب الـ 34 عامًا أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج برفقة الهلال بثمانية ألقاب دوري، مواسم 2009ـ10، 2010ـ11، 2016ـ17، 2017ـ18، 2019ـ20، 2020ـ21، 2021ـ22، 2023ـ24، متجاوزًا رقم محمد الشلهوب، قائده السابق في الهلال، بخمسة ألقاب في دوري المحترفين.

كما حقق أكثر من 20 بطولة خلال مسيرته مع الهلال، ولعب عددًا لا بأس به من المباريات الدولية مع المنتخب السعودي، الذي شارك معه في نسختين من بطولة كأس العالم.

سلمان الفرج الهلال النصر
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