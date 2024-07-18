رفع الأثقال - إيهاب مهدد بسحب برونزية ريو بسبب المنشطات.. واللاعب يرد

الخميس، 18 يوليه 2024 - 11:19

كتب : محمد سمير

محمد ايهاب

أثار تقرير تم نشره على صفحة المحكمة الرياضية الدولية جدلا واسعا، باحتمالية سحب ميدالية أولمبية من مصر تعود إلى أولمبياد ريو 2016 بسبب المنشطات.

وتعود الميدالية إلى الرباع المصري محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكشف التقرير عن احتمالية سحب برونزية محمد إيهاب في أولمبياد ريو 2016 بسبب إيجابية عينته بعد إعادة تحليل عينات من تلك النسخة.

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وأشار التقرير إلى احتواء عينة إيهاب على مادة ديانابول المنشطة.

ورد محمد إيهاب عبر صحفته الرسمية على تقرير المحكمة الرياضية الدولية متمسكا بعدم تناوله لأي مادة منشطة.

وكتب إيهاب "انتشر خبر على صفحة المحكمة الرياضية الدولية يفيد بأن العينة الخاصة بي في أولمبياد ريو به مادة منشطة تُدعى ديانابول وهي مادة معروفة للجميع أنها متفجرات، مادة تتواجد في الجسم أكثر من 6 أشهر وهو هرمون صريح كما يقولون".

وتابع "منذ 2014 وحتى 2022 دخلت برنامج فحص المنشطات دم وبول وتدريبات ومباريات، وشاركت في الكثير من البطولات قبلها وبعدها وفي نفس العام ولا توجد أي مشكلة في التحاليل واحتفظ بجميع الأوراق ومواعيدها".

وشدد إيهاب "قريبا التحقيقات ستظهر الحقيقة".

وأوضح الرباع المصري "لا أتهم أحدا بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع فيتاميناتي الغذائية مسجلة بتقارير خاصة عام الأولمبياد".

وأضاف "أنا لا أخون بلدي أو الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرا واعتزازا لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية".

واختتم إيهاب "اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا على قول الحق، وأنصرنا على من افترى علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكان قد صدر في مارس 2022 قرارا من المحكمة الرياضية بسقوط نجات رحيموف لاعب كازاخستان في تحليل المنشطات مما قد يؤدي لسحب الميدالية الذهبية منه بنفس المنافسة وكان من المتوقع أن تتحول برونزية إيهاب إلى فضية.

ولم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بشأن ميداليات منافسات وزن 77 كجم بأولمبياد ريو منذ قرار سقوط رحيموف في فخ المنشطات بمارس 2022 وحتى الآن.

وحقق إيهاب الميدالية البرونزية بعد رفع إجمالي 196 كجم.

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