مواعيد مباريات الخميس 18 يوليو 2024.. الزمالك في الكأس وودية اليد
الخميس، 18 يوليه 2024 - 10:46
كتب : FilGoal
تستأنف مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.
كأس مصر
يلعب الزمالك أمام فريق بروكسي في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات دور الـ32.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
كرة يد
يواصل منتخب رجال مصر لكرة اليد استعداداته لخوض منافسات أولمبياد باريس.
ويلعب منتخب مصر أمام السويد في الثامنة والنصف مساء.
ويقام اللقاء في دولة السويد.
ولعب الفريقان وديا قبل أيام وانتهت المباراة بالتعادل 32-32.
وتطير بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى باريس يوم 21 من شهر يوليو الجاري.
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