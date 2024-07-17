الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 23:59

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي وقف البث المباشر لقناته الفضائية بعد نهاية تعاقد النادي مع شركة "بريزنتشين لايف" بدءا من الخميس 18 يوليو.

ويأتي ذلك بعد نهاية تعاقد النادي مع شركة "بريزنتشين لايف" الذي ينتهي عملها بنهاية شهر يوليو الجاري.

وكشف النادي دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة لاختيار الأفضل من بينها في الفترة المقبلة.

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ونشر النادي الأهلي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي:

استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الاعلامي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الرؤى المستقبلية لقناة النادي الفضائية. كما طالع قيام شركة «بريزنتيشن لايف» بإنهاء مهمة العاملين بالقناة وفقًا لعقودهم المبرمة (مع بريزنتيشن لايف) والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وكذلك إبلاغهم وسداد كافة مستحقاتهم الشهرية. وأيضًا ما جاء في التقرير الخاص باللجنة التي قام المجلس بتشكيلها في الاجتماع السابق لاستلام القناة من شركة «بريزنتيشن لايف».. وفي ضوء ما سبق قرر المجلس ما يلي:

  • توجيه الشكر إلى شركة «بريزنتيشن لايف» عن التعاون الذي جرى مع النادي خلال الفترة الماضية، وقيامها بسداد المستحقات المالية لكافة العاملين بالقناة حتى نهاية عقودهم مع «بريزنتيشن لايف» في يوليو الجاري.
  • التأكيد على استمرار التعاون الإيجابي مع شركة «بريزنتيشن لايف» فيما يخص حقوقها في التسويق الحصري لبرامج القناة خلال المرحلة القادمة، وفقًا للتعاقد المبرم مع النادي.
  • إيقاف البث المباشر للقناة اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 18-7-2024، على أن يستمر البث المسجل خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف لجنة تسيير الأعمال بالقناة.
  • دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل القناة، لاختيار الأفضل من بينها. والذي يساعد القناة على تقديم المحتوى الذي يليق بالنادي وتاريخه ويحقق طموحات جماهيره.
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