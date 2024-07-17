بيلد: أتليتكو يفاجئ مانشستر سيتي في صفقة أولمو

فتح أتليتكو مدريد باب المفاوضات مع داني أولمو نجم منتخب إسبانيا ولايبزج الألماني، رغم ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وتوج أولمو البالغ من العمر 26 عاما قبل أيام مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بالفوز في النهائي على إنجلترا 2-1.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن أتليتكو هو الأقرب لضم أولمو بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن أتليتكو مهتم بضم أولمو منذ تواجده في دينامو زغرب الكرواتي حينما كان قيمته السوققية 6 ملايين يورو، لكنه الآن مطالب بدفع 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للاعب مع لايبزج.

التقارير الألماني وصف دخول أتليتكو مدريد في صفقة داني أولمو بالمفاجأة الكبرى، فل ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي ذكر منذ ساعات أن مانشستر سيتي في مفاوضات متقدمة مع لايبزج من أجل التعاقد مع داني أولمو.

وأن المفاوضات بين مانشستر سيتي ولايبزج الآن على طريقة دفع المقابل المادي.

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وِأشار إلى أن بمجرد إتمام المفاوضات بين سيتي ولايبزج سيتم الإعلان عن داني أولمو لاعبا في الفريق السماوي.

وذكر التقرير ذاته أن خزينة مانشستر سيتي 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع لايبزج.

وتوج أولمو البالغ من العمر 26 عاما قبل أيام مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بالفوز في النهائي على إنجلترا 2-1.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.