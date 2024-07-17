أبولا: برتغالي جديد.. جواو نيفيز على أعتاب الانتقال لـ باريس سان جيرمان
الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 23:38
كتب : FilGoal
يقترب البرتغالي الشاب جواو نيفيز لاعب بنفيكا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.
جواو نيفيس
النادي : بنفيكا
اللاعب البالغ 19 عاما وفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية سينضم لصفوف العملاق الباريسي مقابل 70 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات مكثفة وقد تنتهي قريبا.
ويرحب اللاعب بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ظل وجود أكثر من لاعب برتغالي في الفريق.
وتضم قائمة الفريق الباريسي كل من دانيلو بيريرا ونونو مينديش وفيتينا وريناتو سانشيز وجونكالو راموس من البرتغال.
لاعب الوسط الشاب ينتهي تعاقده مع النسور في صيف 2028 بعدما جدد عقده العام الماضي.
وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وسجل 3 وتوج بلقبي الدوري والسوبر.
كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.
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