تقرير تونسي يكشف موعد انضمام كريستو إلى الصفاقسي

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الضاوي كريستو

كشف تقرير تونسي عن موعد انضمام محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي إلى صفوف الصفاقسي.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى موافقة الأهلي على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان.

وبحسب صحيفة الصباح التونسية، فإن كريستو سيصل مدينة صفاقس، اليوم تمهيدا للانضمام إلى الصفاقسي معارا من الأهلي.

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وأوضحت التقارير أن اللاعب أصر على الانضمام للصفاقسي رغم وصول الرجاء المغربي إلى اتفاق مع الأهلي بشان ضمه، وهذا ما رجح كفة الفريق التونسي.

واشترط الأهلي بأن يتحمل النادي التونسي راتب كريستو كاملا، وبالتالي يوفر المارد الأحمر راتب كريستو في ميزانيته.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي - طلب عدم ذكر اسمه - في وقت سابق لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

الأهلي كريستو
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