محامي السعيد لـ في الجول: إذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حساباته في البنوك

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - الزمالك

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك حقيقة عدم وصول خطاب من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بشأن دعوى اللاعب ضد الأهلي (ناديه الأسبق).

وكان عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال هاني زهران محامي عبد الله السعيد لـ FilGoal.com: "تغريم الأهلي في قضية عبد الله السعيد؟ حصلنا على أحكام عديدة داخل مصر وخارج مصر في القضية خلال الفترة الماضية".

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وأضاف "ووصل خطاب أمس الأربعاء، بدفع الأهلي 70% من قيمة المصروفات وهي تساوي 25 ألف فرنك سويسري خلال 30 يوما، بالإضافة لـ 10 آلاف فرنك في حكم التعويض، و19500 ألف فرنك للمحكمة السويسرية الفيدرالية".

وأتم "هناك قرار صدر بضرورة الدفع خلال 30 يوما، وإذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حسابات النادي في البنوك".

ولعب عبد الله السعيد في صفوف الأهلي بين عامي 2011-2018.

وانتقل السعيد إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز قبل أن يستقر في صفوف الزمالك منذ يناير الماضي.

ماذا حدث؟

عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد في الرابع من يناير الماضي.

وكشف هاني زهران محامي اللاعب لـ FilGoal.com، اليوم الثلاثاء 16 يوليو عن حصول موكله على حكم نهائي يقضي بدفع الأهلي 70 ألف دولار أي ما يقترب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصري.

عبد الله السعيد الأهلي الزمالك
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